В Минобороны РФ сообщили о разминировании СВУ в брошенном блиндаже

Как сообщил сапер с позывным Фокус, такие взрывные устройства обклеивают гвоздями или металлическим мусором

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военные инженеры Западной группировки ВС РФ разминировали самодельные взрывные устройства (СВУ), установленные ВСУ в брошенных блиндажах на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Инженерные подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции продолжают проводить разминирование территорий на Купянском направлении. Военнослужащие саперного подразделения в ходе выполнения задач разминировали самодельные взрывные устройства, установленные в оставленном блиндаже ВСУ на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате осмотра брошенных ВСУ позиций в одном из блиндажей, который использовали украинские военные как склад вооружения и боеприпасов, военные инженеры группировки войск "Запад" обнаружили СВУ. Они были установлены для детонации в случае вскрытия ящиков для хранения боеприпасов. Специалисты инженерных войск извлекли установленные заряды и утилизировали их в безопасном месте.

"Для возможного поражения наших бойцов боевики ВСУ обклеивают взрывные устройства мелконарезанными гвоздями или металлическим мусором. Такие устройства не убивают, но серьезно могут повредить открытые части тела и лицо", - сказал сапер с позывным Фокус.