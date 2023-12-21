Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра повесток

Доклад по этой теме президент Владимир Путин ждет до 1 ноября 2024 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток, сообщается на сайте Кремля.

"Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре - декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (реестр повесток)", - говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу. Доклад по этой теме президент ждет до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода.

Ведомству также поручено определить заместителя министра обороны РФ, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток, а также сформировать подразделение Минобороны, к функциям которого относится ее сопровождение. Доклад на эту тему главе государства представят к 15 января 2024 года.

Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, 14 апреля. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать сведения, составляющие государственную тайну или охраняемую законом тайну.