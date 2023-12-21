Путин до 15 января ждет доклад о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат

Поручение было адресовалино Минобороны совместно с Минцифры

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 15 января ждет доклады о постановке граждан на воинский учет без личной явки в военкомат и об электронных повестках, сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по вопросам призыва на военную службу.

Поручение адресовано Минобороны совместно с Минцифры. "Организовать работу по обеспечению: постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат; формирования и направления повесток в электронной форме; предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток", - говорится в опубликованном перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

Также поручается уведомлять о том, что если гражданин не явится в военкомат по электронной повестке, ему временно запретят выезд из РФ.

Доклад глава государства ждет до 15 января и далее раз в месяц.

Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, 14 апреля. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать сведения, составляющие государственную тайну или охраняемую законом тайну.