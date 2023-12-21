Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва

Минобороны совместно с Минцифры также должны обеспечить "актуализацию сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва.

Как говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу, Минобороны России совместно с Минцифры России должны "организовать работу по обеспечению автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу". Этим же министерствам следует обеспечить "актуализацию сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат".

В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что необходимо организовать "информирование граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата".

Кроме того, следует предусмотреть "направление гражданам уведомлений, предусмотренных статьей 71 федерального закона № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (статья 71 касается временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата - прим. ТАСС) и "возможность обжалования решений", принятых по этому закону.

Еще одно поручение Путина - обеспечение "возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы".

Ответственными за выполнение всех этих задач назначены министр обороны Сергей Шойгу и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Они должны представить президенту доклад до 15 января 2024 года и далее отчитываться один раз в месяц.