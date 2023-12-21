Герасимов сообщил, что ситуация в Закавказье остается напряженной

Начальник Генштаба Вооруженных сил России при этом отметил, что обстановка имеет тенденцию к стабилизации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Обстановка в Закавказье остается напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации - в сентябре при посредничестве российских миротворцев удалось за сутки добиться прекращения огня, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В Закавказье обстановка остается напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации. В сентябре текущего года благодаря посредническим усилиям российских миротворцев удалось в течение суток добиться прекращения огня", - сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.