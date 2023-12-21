В ВКС в 2023 году поступило свыше 230 самолетов и вертолетов

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что также поступило более 20 тыс. беспилотников

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 230 самолетов и вертолетов, более 80 образцов зенитно-ракетного вооружения и более 20 тыс. беспилотников поступило в Воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

"В соединения и воинские части ВКС поступило свыше 230 самолетов и вертолетов, более 80 различных образцов зенитно-ракетного вооружения и более 20 тыс. беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения", - сказал он в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.