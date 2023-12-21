Герасимов: миротворцы РФ обеспечили выезд в Армению почти всех жителей Карабаха

Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, российские миротворцы в ходе конфликта в Нагорном Карабахе разместили более 10 тыс. гражданских в местах своей дислокации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре разместили более 10 тыс. гражданских в местах своей дислокации, а затем обеспечили безопасный выезд в Армению практически всего населения Карабаха, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В ходе ведения боевых действий Российский миротворческий контингент обеспечил размещение более 10 тыс. гражданских лиц в местах своей дислокации, а в последующем - безопасный выезд на территорию Армении практически всего населения Карабаха. Авиационным транспортом миротворцев доставлено в больницы почти 300 раненых. При этом наш воинский контингент продолжает выполнять задачи как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей", - сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.