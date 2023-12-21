Спутник в интересах Минобороны РФ успешно вывели на целевую орбиту

Ракета "Союз-2.1б" ранее стартовала с космодрома Плесецк

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк в четверг, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС [Воздушно-космических сил]. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.