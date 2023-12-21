Новая подлодка "Великие Луки" - носитель "Калибров" начала ходовые испытания на Балтике

О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море доложили главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Новейшая многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада" "Великие Луки", построенная для Балтийского флота, вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря, сообщила пресс-служба флота

"Испытания систем и оборудования экипаж подводной лодки "Великие Луки" проводит совместно со сдаточной командой предприятия "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)", - говорится в сообщении. О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

Отмечается, что ранее, в ходе этапа швартовных испытаний, специалисты подразделений и подрядных организаций проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения.

Подводные лодки проекта 677 "Лада" - серия российских многоцелевых дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Подлодки проекта 677 "Лада" вооружены, в частности, ракетными комплексами "Калибр".