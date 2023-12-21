Экипажи вертолетов Балтийского флота выполнили боевые стрельбы на дальности до 3 км

Всего летчики совершили до 20 вылетов

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 "Крокодил" и многоцелевых Ми-8 "Терминатор" морской авиации Балтийского флота в ходе тактического учения выполнили боевые ракетные стрельбы по колоннам техники, живой силе и укреплениям "противника" на авиационном полигоне в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"Вертолетчики отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 м до 3 км с минимальных и средних высот, вопросы огневой поддержки подразделений береговых войск флота, а также ведение воздушной разведки", - говорится в сообщении.

Во время вылетов на боевое применение экипажи вертолетов выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением 80-мм неуправляемых авиационных ракет "С-8".

Особое место в программе учений экипажей вертолетов занимали полеты на малых высотах по заданным маршрутам, а также отработка элементов скрытного перемещения от обнаружения средств ПВО условного противника.

"Отработка и совершенствование тактики и способов применения морской авиации осуществляются с учетом боевого опыта летчиков в зоне проведения СВО", - подчеркнули в пресс-службе.

В ходе учения по плану боевой подготовки вертолетчики совершили до 20 вертолетовылетов на практическое применение пушечного вооружения боевых машин, уточнила флотская пресс-служба.

О вертолетах

Многоцелевые вертолеты типа Ми-8 могут использоваться для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших.

Ударный вертолет Ми-24 способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.