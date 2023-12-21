Войска РФ сорвали ротации ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного

Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев, было нанесено поражение опорным пунктам и скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихаиловке, Парасковиевке и Константиновке

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ сорвали ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении <…>. В результате систематического воздействия артиллерии группировки сорваны ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского, Приютного", - сказал он.

Гордеев отметил, что ударами реактивной и ствольной артиллерии, тяжелых огнеметных систем было нанесено огневое поражение опорным пунктам и скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихаиловке, Парасковиевке и Константиновке. "Уничтожены полевой узел связи, два пункта временной дислокации. Помимо этого, противник за сутки потерял 5 долговременных огневых точек, 2 пикапа и до 110 боевиков убитыми и раненными", - заключил начальник пресс-центра группировки "Восток".