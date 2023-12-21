Минобороны РФ заявило об отражении атаки ВСУ в районе Работина

В ведомстве отметили, что общие потери противника составили 75 военных

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в районе населенного пункта Работино. Общие потери противника за сутки составили 75 военных и 4 автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и 4 автомобиля", - сообщили там.