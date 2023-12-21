Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Терны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подразделения "Западной" группировки войск за минувшие сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. "Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - отметили в оборонном ведомстве.