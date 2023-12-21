Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

В ведомстве сообщили, что общие потери противника составили до 210 военнослужащих и три пикапа

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Юг" Вооруженных сил (ВС) РФ на донецком направлении за сутки отбила 17 атак противника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за период потеряли до 210 военнослужащих и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих и три пикапа. Кроме того, поражены: самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки "Акация", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.