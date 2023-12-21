В Минобороны России сообщили о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 65 военных

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские войска за сутки на южнодонецком направлении нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Катериновки и Новомихайловки в ДНР. Противник потерял до 65 военных и танк, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 65 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, самоходная пушка "Гиацинт-С", а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.