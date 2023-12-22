МО РФ показало работу расчетов АГС-17 "Пламя" на южнодонецком направлении

Они оказывают огневую поддержку штурмовым отрядам группировки войск "Восток", сообщили в военном ведомстве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчеты гранатометов АГС-17 "Пламя" поддерживают огнем штурмовые отряды Вооруженных сил РФ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" оказывают огневую поддержку штурмовым отрядам группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там отметили, что гранатомет АГС-17 "Пламя" способен накрыть площадь в 210 кв. м, он предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий - в открытых окопах, траншеях и за естественными складками местности.

АГС-17 особенно эффективен против пехоты противника. "На точность стрельбы влияет сильный степной ветер. В одном магазине, который за форму прозвали "улиткой" - 29 выстрелов. Разлет осколков каждой гранаты, для большей плотности поражения противника ложащихся в шахматном порядке, составляет около семи метров", - добавили в Минобороны РФ.

Корректировка огня автоматического гранатомета АГС-17 ведется с использованием беспилотного летательного аппарата, что позволяет расчету вести огонь даже с закрытых позиций.

"Работаем плотно, подавляем пехоту противника на позициях для того, чтобы наши ребята туда спокойно зашли", - рассказал старший номер расчета АГС-17 с позывным Вилка. "Надо понимать, что гранаты у АГС ложатся в шахматном порядке. При хорошей подготовке расчета всегда можно поразить цель", - заключил он.