МО РФ показало кадры уничтожения ЗРК "Тор" дронов-разведчиков ВСУ

Они предназначались для наведения целей артиллерии ВСУ, сообщили в ведомстве

ТАСС, 22 декабря. Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожил беспилотники-разведчики. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Ежедневно днем и ночью расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" группировки войск "Запад" на купянском направлении "сканируют" небо. Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов. Расчет ЗРК "Тор" уничтожил на данном направлении разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. Беспилотники предназначались для наведения целей артиллерии ВСУ.

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Также отмечается, что зенитный ракетный комплекс "Тор" ведет воздушную разведку, сканирует небо в радиусе более 30 км. Засечь сразу может до 40 целей, даже самых мелких.

"Сбиваем мы БПЛА, крылатые ракеты. Каждый день работаем, каждый день сбиваем. По несколько пусков делаем. "Лелека-100", "Фурии". В основном, работаем по разведывательным БПЛА. За день, бывало, и по 10 целей сбивали. У нас "Тор" еще может работать и в движении. Поэтому мы отработали и сразу с этой точки уезжаем на другую. Там отработали и уезжаем, не стоим на месте", - сказал начальник расчета ЗРК "Тор" с позывным Оренбург, его цитирует Минобороны РФ.