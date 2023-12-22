МО РФ сообщило об уничтожении броневика с командным составом ВСУ

После поражения цели российские военные сменили позицию, уточнили в ведомстве

ТАСС, 22 декабря. Расчет "кочующего" миномета разведподразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении уничтожил бронеавтомобиль с командным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"По данным разведки, на позиции боевиков ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции ожидалось прибытие командного состава одного из подразделений противника. <...> Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск "Запад". Расчет "кочующего" 120-мм миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что по завершении прицельной стрельбы расчет миномета в кратчайшие сроки свернулся и сменил позицию. Также отмечается, что подобная боевая работа на купянском направлении ведется непрерывно.

"У нас есть расчеты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем", - сообщил заряжающий с позывным Алтан, его цитирует военное ведомство.