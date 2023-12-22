В Минобороны РФ сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Артемовском

Ведомство отметило большую роль артиллерии гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Российские штурмовики Южной группировки взяли опорный пункт украинских сил к северо-западу от Артемовска, сообщили ТАСС в Минобороны.

"На Артемовском направлении штурмовые подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска", - говорится в сообщении ведомства.

Большую роль в этом сыграла артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ, которое оказало уверенную огневую поддержку наступающим группам. Точным огнем из 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" они подавили основные огневые средства украинских сил, уничтожив до взвода личного состава противника.