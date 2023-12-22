МО РФ сообщило о разворачивании на купянском направлении новейших передвижных хлебозаводов

В таких цехах можно производить несколько тонн хлеба в сутки, рассказали в вовенном ведомстве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специалисты материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ на купянском направлении развернули новейшие передвижные хлебозаводы. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие материально-технического обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений развернули новые передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под землей развернуты подвижные цеха, где пекут хлеб в полевых условиях. Производственные возможности оборудования могут перекрывать потребности. Каждый военнослужащий получает хлеб независимо от того, насколько далеко от линии соприкосновения он находятся. Всего же в таких цехах можно производить несколько тонн хлеба в сутки.

"После приготовления хлеб на штатных средствах перевозки доставляется на передовую, где выдается военнослужащим воинских частей и подразделений, которые ведут боевые действия. Также мы выпекаем различные хлебобулочные изделия, булочки с повидлом, с сосиской, ветчиной, сыром, чтобы разнообразить меню", - рассказал пекарь с позывным Мечта, его цитирует военное ведомство.

Также в Минобороны РФ добавили, что тыловые подразделения Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению войск. Особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.