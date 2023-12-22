МО РФ сообщило о начале применения дронов для доставки на позиции провизии и боеприпасов

В логистических целях БПЛА применяют только в случае крайней опасности для транспорта, уточнили в ведомстве

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Российские силы под Артемовском начали использовать беспилотники для доставки провизии и боеприпасов на позиции в первой линии обороны. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции", - сообщили в ведомстве.

В логистических целях БПЛА применяют только в случае крайней опасности для транспорта. За сутки один расчет квадрокоптера может произвести до нескольких десятков вылетов для доставки на передовые позиции всего необходимого.