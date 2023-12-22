МО РФ сообщило о поражении "Гиацинтами-Б" опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении

По словам артиллеристов группировки "Восток", в последнее время активность противника на этом участке фронта резко понизилась

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчеты орудий "Гиацинт-Б" подразделений артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 152-мм буксируемых орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции. Расчеты в различных погодно-климатических условиях подавляют и уничтожают живую силу, огневые средства, вооружение и военную технику противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что расчеты орудия работают слаженно - от получения координат цели до выстрела уходит несколько минут. Артиллеристам необходимо отработать быстро, чтобы своевременно сменить огневую позицию и не оказаться в эпицентре контрбатарейной борьбы.

По словам артиллеристов группировки войск "Восток", в последнее время активность противника на этом участке фронта резко понизилась, соответственно меньше работы стало и у артиллерии. "У нас в основном контрбатарейная борьба, работаем по артиллерии противника. Мы поддерживаем пехоту огнем, но в основном работаем по артиллерии", - рассказал старший наводчик орудия с позывным Карат на видео, предоставленном Минобороны РФ.