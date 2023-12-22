Минобороны РФ показало боевую работу истребителей Су-34

Пилоты нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на краснолиманском направлении, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удары по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины, не входя в зону поражения ПВО противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносит точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

По словам техника Су-34 с позывным Молот, его работа заключается в том, чтобы подготовить авиационную технику к выполнению поставленной задачи. "После успешного возвращения выполнить проверку работоспособности всех систем, произвести заправку-зарядку специальными жидкостями и газами, и боеготовности к следующему вылету," - рассказал он.

Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника. Они выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условиях, выполняя вылеты с аэродрома базирования.