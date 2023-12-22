МО РФ сообщило об уничтожении "Градом" опорного пункта ВСУ на донецком направлении

Также поражены блиндаж, легкобронированный пикап и живая сила противника, добавили в ведомстве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Южной группировки войск уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нам поступила цель, координаты. Выдвинулись на позицию, навелись, открыли огонь и тремя ракетами поразили опорный пункт противника. Обычно мы работаем по площадным целям, но это, конечно, достойно уважения", - рассказал командир боевой машины с позывным Фермер, слова которого привели в МО РФ. В военном ведомстве уточнили, что боестолкновение произошло на купянском направлении.

В Минобороны РФ отметили, что для уничтожения выявленных целей разведчики запрашивают поддержку реактивной артиллерии. РСЗО "Град" выдвигается на позицию и с удаления нескольких километров 122-миллиметровыми осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами наносит удар по указанным координатам. Беспилотник, который находится в воздухе, фиксирует поражение целей уже пристрелочными выстрелами. "В результате боевой работы также поражены блиндаж, легкобронированный пикап и живая сила ВСУ", - указали в военном ведомстве.

В составе группы есть в том числе и специалисты по управлению БПЛА. "Компактный беспилотный летательный аппарат поднимается в небо и уходит в сторону украинских позиций. Уже через несколько минут он фиксирует передвижение сил противника в сторону опорного пункта. После выполнения задачи РСЗО "Град" в кратчайшие сроки покидает позицию и перезаряжается", - заключили в Минобороны РФ.