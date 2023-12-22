Семья Героя России майора Филипова посетила место гибели офицера в Сирии

Родственники погибшего возложили цветы к мемориалу, а также посетили христианские города Мхарда и Скальбия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Семья Героя России майора Романа Филипова, погибшего 3 февраля 2018 года, впервые посетила место его гибели в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Родители, вдова и дочь Романа Филипова возложили цветы к мемориалу, установленному на месте его последнего сражения с террористами. В торжественной церемонии приняли участие офицеры командования и личный состав российской группировки войск в Сирии, командиры и военнослужащие подразделений сирийской армии", - говорится в сообщении.

Близкие родственники Героя России и военнослужащие почтили его память минутой молчания, установили памятную табличку, изготовленную на малой родине российского летчика в городе Воронеже, и посадили оливковое дерево. Помощник командующего российской группировкой войск по работе с верующими военнослужащими протоиерей Дмитрий Шкапенко провел заупокойное богослужение.

На российской авиабазе Хмеймим семья Филиппова ознакомилась с бытом военнослужащих и посетила музей группировки, экспозиция которого отражает основные события совместных боевых действий российских и сирийских войск. На летном поле экипажи боевых самолетов рассказали об авиационной технике, находящейся на авиабазе, и особенностях выполнения специальных задач в небе Сирии. В сопровождении военнослужащих российской группировки войск в Сирии семья Филипповых посетила христианские города Мхарда и Скальбия в провинции Хама, где встретилась с сирийскими военнослужащими.

Сирийцы с благодарностью чтят геройский поступок российского офицера. В церкви Святых Мучеников в Мхарде жителями установлена памятная табличка в память о подвиге Романа Филипова. В Скальбии у Храма Святой Софии расположен мемориальный комплекс, где указаны фамилии и имена российских военных, погибших в боевых действиях против террористических группировок при исполнении воинского долга по освобождению Сирии.

"Благодаря руководству Министерства обороны РФ и руководству авиабазы Хмеймим мы смогли поехать на то место, где 3 февраля 2018 года погиб Роман при выполнении боевого задания. Это место облагорожено, там установлена памятная доска, поднят российский флаг. И мы очень благодарны сирийскому народу за то, что они чтят память Романа. Хочу сказать огромное спасибо за прием и за теплые слова. За то, что трепетно относитесь к нашим героям, которые погибли здесь", - сказал отец офицера Николай Филипов.

Подвиг майора Филиппова

3 февраля 2018 года штурмовик Су-25СМ, за штурвалом которого находился майор Филипов, возвращался после выполнения облета идлибской зоны деэскалации и был сбит огнем террористов с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик попытался удержать самолет в воздухе, отводя машину от жилых строений, после чего катапультировался. На земле Филипов попал в окружение боевиков, до последнего ввел неравный бой с противником, был тяжело ранен и при приближении врага на минимальное расстояние подорвал себя гранатой со словами: "Это вам за пацанов!".

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майор Филипов 6 февраля 2018 года удостоен звания Герой Российской Федерации (посмертно).