Над Брянской областью сбили еще один украинский БПЛА

Таким образом, число уничтоженных аппаратов выросло до пяти

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник (БПЛА) в небе над Брянской областью, выпущенный по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"22 декабря <...> около 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили там.

Ранее днем Минобороны сообщало о четырех беспилотниках, сбитых над регионом.