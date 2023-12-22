МО РФ сообщило об отражении за неделю 43 атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении

По данным военного ведомства, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшую неделю отразили 43 атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили положение по переднему краю на отдельных участках донецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю. Отразили 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Белогоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также нанесено огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное и Андреевка Донецкой Народной Республики. "Потери противника на данном направлении за прошедший период составили более 1 610 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, 17 боевых бронированных машин, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии", - подчеркнули в оборонном ведомстве.