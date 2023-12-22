22 декабря, 12:10,
обновлено 22 декабря, 12:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщил о поражении пяти бригад ВСУ на купянском направлении за неделю

В военном ведомстве РФ указали, что подразделения российских войск на купянском направлении отразили 53 атаки ВСУ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские авиация и артиллерия за неделю поразили живую силу и технику пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В военном ведомстве РФ указали, что подразделения российских войск на купянском направлении отразили 53 атаки ВСУ. "Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области", - говорится в сообщении. 

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