МО РФ сообщил о поражении пяти бригад ВСУ на купянском направлении за неделю

В военном ведомстве РФ указали, что подразделения российских войск на купянском направлении отразили 53 атаки ВСУ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские авиация и артиллерия за неделю поразили живую силу и технику пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве РФ указали, что подразделения российских войск на купянском направлении отразили 53 атаки ВСУ. "Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области", - говорится в сообщении.