МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за неделю на херсонском направлении до 510 военных

По данным военного ведомства, ВСУ также потеряли 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на херсонском направлении до 510 военных, а также 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате действий российских войск на данном направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что на херсонском направлении были пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области.