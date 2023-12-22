МО РФ сообщило об отражении за неделю 13 атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 1 155 военных

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю отразили 13 атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 1 155 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Петровское, Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что за неделю на этом направлении противник потерял убитыми и ранеными до 1 155 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 7 орудий полевой артиллерии.