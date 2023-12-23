23 декабря, 11:10,
обновлено 23 декабря, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

По информации ведомства, потери противника на направлении за сутки составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Торского и Червоной Дибровы на краснолиманском направлении. Противник потерял до 150 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника на направлении за сутки составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30. 

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