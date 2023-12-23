МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

По информации ведомства, потери противника на направлении за сутки составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Торского и Червоной Дибровы на краснолиманском направлении. Противник потерял до 150 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника на направлении за сутки составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30.