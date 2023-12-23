МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ за сутки в районе Новомихайловки в ДНР

В ведомстве отметили, что потери противника на направлении составили до 65 военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник потерял на направлении до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Макаровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери противника за сутки на направлении составили до 65 военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.