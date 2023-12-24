Связисты обеспечили управление штурмовыми группами при занятии опорников под Артемовском

В Минобороны России отметили, что в ходе ведения активной обороны на артемовском направлении подразделения ВДВ продолжают продвигаться, занимая опорные пункты Вооруженных сил Украины

ТАСС, 24 декабря. Связисты-десантники развернули мобильный комплект спутниковой связи вблизи передовой, что обеспечило устойчивое управление штурмовыми группами, которые выдвинулись на взятие опорных пунктов ВСУ, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Подразделения связи тульских десантников обеспечили устойчивое управление штурмовыми группами в ходе занятия и зачистки опорных пунктов ВСУ на артемовском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в ходе ведения активной обороны на артемовском направлении подразделения ВДВ продолжают продвигаться, занимая опорные пункты ВСУ. Вместе с тем для нарушения управления подразделениями противник применяет средства радиоэлектронной борьбы и пытается заглушить сигналы радиостанций.

Ранее подразделения ивановских десантников при помощи сбросов боеприпасов с БПЛА уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины под Артемовском.