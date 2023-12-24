В МО РФ заявили, что группировка "Юг" сбила на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал, что отражены 11 атак и нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Южная группировка российских войск в течение суток сбила на донецком направлении 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Горловки, Марьинки и Победы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Марьинка, Победа Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.

Противник потерял убитыми и ранеными до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard-2 производства ФРГ, боевую машину пехоты Bradley производства США и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм САУ "Акация", 122-мм САУ "Гвоздика", а также две 122-мм гаубицы Д-30.