МО РФ заявило, что средства ПВО за сутки сбили 4 самолета и 49 беспилотников ВСУ

В ведомстве отметили, что были также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 3 ракеты HARM и 3 снаряда HIMARS, противокорабельную ракету "Нептун", сбили 4 самолета воздушных сил Украины и 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Золотаревка Луганской Народной Республики, Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области.