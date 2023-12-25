МО РФ сообщило о поражении гаубицей Д-20 кочующего миномета ВСУ на купянском направлении

Огонь велся на расстоянии более 15 км, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Расчет 152-мм гаубицы Д-20 Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожил кочующий миномет ВСУ, установленный на пикапе. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне СВО оператор БПЛА "Орлан-10" обнаружил минометный расчет ВСУ, разворачивающий 82-мм миномет из кузова пикапа. Координаты цели были оперативно переданы артиллерийской батарее гаубиц Д-20. Точный огонь артиллеристов осколочно-фугасными боеприпасами уничтожил минометный расчет и их транспортное средство. Огонь велся на расстоянии более 15 км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристы группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.

"Орудие Д-20 - очень эффективное. Работает, невзирая на грязь и все остальное. Поражаем живую силу, скопления техники, а также укрепрайоны. Разведка выявляет цели. Приходят координаты. В ходе СВО ежедневно выполняем боевые задачи. Я мобилизованный. Призвался из Липецкой области. Я очень рад был оказаться в артиллерии. Это большая честь - работать с данными орудиями", - сказал заряжающий гаубицы Д-20 с позывным Майка, его цитирует военное ведомство.