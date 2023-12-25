Минобороны РФ откроет на ВДНХ павильон на выставке-форуме "Россия"

Пространство будет состоять из квестовой зоны и экспозиции с интерактивными экспонатами, сообщили в министерстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Павильон Министерства обороны РФ "Армия детям. Город профессий. Будущее страны" откроется к Новому году на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что павильон будет состоять из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Посетители разных возрастов смогут ознакомиться с деятельностью Минобороны, а также попробовать себя в различных военных специальностях.

Кроме того, гости павильона смогут посетить "Командный пункт" с панорамным экраном, интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками - сначала на тренажерном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке.

Также в составе экспозиции павильона будут оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.