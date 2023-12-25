МО РФ сообщило, что самолет-амфибия ЧФ отработал учебное бомбометание по морской цели

Экипаж Ка-29 стрелял по движущейся цели из крупнокалиберного пулемета, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 при поиске в акватории Черного моря безэкипажных катеров и быстроходных лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнил учебное бомбометание по морской цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи противолодочного самолета-амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 Черноморского флота провели патрулирование над акваторией Черного моря. В ходе отработки боевой задачи морские летчики на сверхмалых и стандартных полетных высотах осуществили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин, несущих опасность гражданскому судоходству", - сказали в ведомстве.

В Минобороны информировали, что для совершенствования практических навыков по уничтожению морских быстроходных и малоразмерных целей летчики Бе-12 провели бомбометание по мишени. Экипаж Ка-29 отработал стрельбу по движущейся морской цели из крупнокалиберного пулемета.