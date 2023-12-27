"Дядя Вася" и его войска: к юбилею Василия Маргелова

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения советского военачальника, Героя Советского Союза Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) в 1954–1959 и 1961–1979 годах. "Войска дяди Васи" — так сами десантники шутливо и с уважением к Василию Филипповичу расшифровывают аббревиатуру ВДВ

Василий Филиппович Маргелов родился 27 декабря (14 декабря по старому стилю) 1908 года в городе Екатеринослав Российской империи (ныне — Днепр, Украина) в семье рабочего чугунолитейного завода Филиппа Маркелова. Фамилию Маргелов получил позднее из-за ошибки служащего, который заполнял партийный билет. В 1913 году семья переехала на родину отца, в местечко Костюковичи Климовичского уезда Могилевской губернии (ныне — город в Могилевской области Белоруссии).

В 1931 году окончил Объединенную белорусскую военную школу имени ЦИК Белорусской ССР (ОБВШ) в Минске. В декабре 1932 года стал курсантом 3-й Оренбургской школы летчиков и летчиков-наблюдателей, но в январе 1933 года был отчислен за "политически неграмотные" высказывания. В 1948 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова (ныне — Военная академия Генштаба ВС РФ, Москва).

Кандидат военных наук (1968), диссертация была посвящена перспективам развития Воздушно-десантных войск и применения войск в глобальных стратегических операциях.

С 1921 года работал в Костюковичах подмастерьем в кожевенной мастерской, с 1923 года — чернорабочим. В 1924–1925 годах по комсомольской мобилизации работал на шахте имени М.И. Калинина в Екатеринославе. В 1926–1927 годах был лесником, занимал посты председателя рабкома и председателя налоговой комиссии в Костюковичах.

По окончании ОБВШ в 1931 году служил командиром пулеметного взвода 99-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа. После отчисления из школы летчиков занимал в ОБВШ посты командира взвода (январь 1933 — февраль 1934), помощника командира роты (февраль 1934 — май 1936), командира пулеметной роты (май 1936 — октябрь 1938).

В октябре 1938 года был назначен командиром батальона 25-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии имени Ф.Э. Дзержинского (Белорусский военный округ), руководил дивизионной разведкой. В сентябре 1939 года участвовал в походе Красной армии в Западную Белоруссию, причем на демаркационной линии успешно выполнил операцию по захвату новейшей модели противогаза у немцев. Был тяжело ранен.

В декабре 1939 года принял командование отдельным лыжным разведывательно-диверсионным батальоном 596-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии. Участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 годов, был снова ранен.

В апреле — октябре 1940 года был помощником командира 596-го стрелкового полка по строевой части, затем командовал 15-м отдельным дисциплинарным батальоном в Ленинградском военном округе.

На фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов находился с июля 1941 года, сначала — в должности командира 3-го стрелкового полка 1-й Ленинградской дивизии народного ополчения (с сентября 1941 года — 1-я моторизованная дивизия). В ноябре 1941 года был назначен командиром 1-го Особого лыжного полка морской пехоты Балтийского флота. 21 ноября 1941 года был тяжело ранен при лыжном рейде в тыл противника на Ладожском озере.

До февраля 1942 года находился в госпитале, после излечения командовал 218-м стрелковым полком 80-й стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградского и Волховского фронтов. Участвовал в обороне Ленинграда, руководил рейдами в тыл неприятеля.

В июле 1942 года стал командиром 13-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии, которая в октябре 1942 года окончила переформирование в Тамбовской области и отбыла на Южный фронт, где вошла в состав 2-й гвардейской армии.

В декабре 1942 года в ходе Котельниковской оборонительной операции полк Василия Маргелова трое суток успешно отбивал танковые атаки германской группы армий "Дон" генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, которая пыталась прорваться на выручку окруженной в Сталинграде (ныне — Волгоград) 6-й армии генерала Фридриха Паулюса.

С января 1943 года Маргелов занимал пост заместителя командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии Южного фронта. Участвовал в наступательных операциях Южного и 4-го Украинского фронтов.

С декабря 1943 года был и.о. командира, с июня 1944 года — командиром 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. В ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции в марте 1944 года продемонстрировал выдающиеся качества военачальника при освобождении города Херсон. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1944 года Василий Маргелов был удостоен звания Героя Советского Союза ("за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство"). В дальнейшем дивизия Маргелова, получившая наименование "Херсонская", участвовала в Ясско-Кишиневской, Белградской, Будапештской, Венской и Пражской операциях, освобождала Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Венгрию и Австрию.

После окончания Академии Генштаба с апреля 1948 года по апрель 1950 года Василий Маргелов командовал 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизией (Псков), с апреля 1950 года по май 1954 года был командиром 37-го Свирского воздушно-десантного корпуса 1-й Краснознаменной армии в Приморье.

В мае 1954 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками. 14 марта 1959 года был понижен в должности до первого заместителя командующего ВДВ после ЧП в артиллерийском полку 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где выявили группу военнослужащих, насиловавших женщин.

В июле 1961 года Василий Маргелов был восстановлен на посту командующего ВДВ, руководил ими вплоть до января 1979 года. Реализовал на практике концепцию применения современных ВДВ — войск, снабженных десантируемой техникой, способных к стремительной дальней переброске и задействуемых в стратегических операциях.

В 1968 году военнослужащие ВДВ составляли авангард советских сил в операции "Дунай" — при вводе в Чехословакию войск стран Варшавского договора. Десантники за короткое время взяли под свой контроль пражский аэропорт Рузине и аэродром города Брно, которые затем принимали самолеты с подкреплениями.

5 января 1973 года на полигоне 106-й гвардейской дивизии ВДВ "Слободка" под Тулой Василий Маргелов руководил операцией, в ходе которой впервые в истории было произведено десантирование экипажа внутри боевой машины десанта. БМД-1 с парашютным комплексом "Кентавр" была сброшена с военно-транспортного самолета и произвела мягкую посадку в заданном районе. Экипаж состоял из командира Леонида Зуева и оператора-наводчика Александра Маргелова — сына командующего ВДВ.

С января 1979 года Василий Маргелов в должности военного инспектора-советника входил в Группу генеральных инспекторов Минобороны СССР. Проживал в Москве.

Скончался 4 марта 1990 года. Похоронен на 11-м участке Новодевичьего кладбища столицы.

Герой Советского Союза. Был награжден четырьмя орденами Ленина (1944, 1953, 1968, 1978), орденом Октябрьской Революции (1972), двумя орденами Красного Знамени (1943, 1949), орденом Суворова II степени (1944), двумя орденами Отечественной войны I степени (1943, 1944), орденами Красной Звезды (1944), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II (1988) и III (1975) степеней, медалями. В 1944–1945 годах был отмечен 12 благодарностями Верховного главнокомандующего.

Лауреат Государственной премии СССР (1975). Почетный гражданин города Херсон. Почетный солдат 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Был автором книги "Воздушно-десантные войска" (1977).

Трижды был женат. Первая жена — Мария, вторая — Феодосия Селицкая, третья — Анна Куркина. Сыновья: от первого брака — Геннадий (1931–2016, генерал-майор), от второго — Анатолий (1938–2008, доктор технических наук) и Виталий (род. в 1941, генерал-полковник, разведчик, депутат Госдумы РФ IV созыва). Сыновья от третьего брака — Василий (1945–2010, работал в структуре радиовещательной компании "Голос России") и Александр (1945–2016) — Герой России (1996), испытатель техники ВДВ.

Памятник Василию Маргелову в Кинешме © Владимир Смирнов/ ТАСС

Памятники Василию Маргелову установлены в десятках населенных пунктов РФ, Белоруссии и Украины. Его имя носят Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Нижегородский кадетский корпус, улицы и школы в РФ и Белоруссии и др.

Приказом министра обороны РФ Сергея Иванова от 6 мая 2005 года была учреждена ведомственная медаль "Генерал армии Маргелов".

Сыновья Василий и Александр написали книгу об отце "Десантник №1. Генерал армии Маргелов" (2003). В 2008 году на экраны вышел российский телесериал "Десантный батя" (режиссер Олег Штром), в котором роль Василия Меркулова (прототип — Василий Маргелов) исполнил артист Михаил Жигалов.

ТАСС-Досье