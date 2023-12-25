"Калашников" в январе 2024 года начнет поставки доработанных по опыту СВО АК-12

Концерн провел испытания и запустил автоматы в серийное производство, сообщил президент компании Алан Лушников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Поставки доработанных по опыту применения в спецоперации автоматов АК-12 начнутся в январе 2024 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Самый серьезный вопрос, связанный с нашей флагманской продукцией, со стрелковым вооружением - это модернизация АК-12. Мы очень серьезно отработали, отработали с заказчиком по требованиям, которые возникли в ходе проведения специальной военной операции, провели испытания и запустили его в серию. То есть он уже в потоке, в этом году запущен. И в январе мы уже начнем отгрузки новых АК-12", - сказал он.