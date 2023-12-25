Началось серийное производство доработанного штурмового комплекта экипировки "Стрелок"

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил, что комплект апробирован в Силах специальных операций

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Доработанный штурмовой комплект экипировки "Стрелок" апробирован в Силах специальных операций (ССО) и начал производиться серийно, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Если говорить о средствах защиты, в этом году мы поставляем комплект боевого снаряжения "Стрелок" - это наш штурмовой комплект, который мы согласовали с заказчиком. Сделан на основе нашей модульной разгрузочной системы - это достаточно серьезная разработка, которой уже несколько лет. Мы много апробировали, апробировали в Силах специальных операций, получили очень позитивные отзывы, еще доработали, и теперь он пошел в серию, и посмотрим, как он будет применяться", - сказал он.