Путин: судостроение в РФ выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей

По словам президента, в соответствии с Морской доктриной страна продолжает работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Судостроительная отрасль России сегодня находится на подъеме и выходит на ритмичное серийное производство боевых кораблей разных классов, заявил президент России Владимир Путин.

"Ввод в состав флота новейших кораблей - еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения", - заявил Путин в ходе церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота (ВМФ).

Он добавил, что в соответствии с Морской доктриной Россия продолжает работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей.