Шойгу предложил Путину наградить госнаградами тех, кто отличился при взятии Марьинки

По словам министра обороны, в ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение населенного пункта внесли военнослужащие 5-й бригады и 1-го армейского корпуса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил наградить государственными наградами военных, которые отличились при взятии Марьинки в Донецкой Народной Республике. Свое предложение он огласил во время доклада президенту РФ Владимиру Путину о взятии населенного пункта.

"Считаю возможным, Владимир Владимирович, наградить государственными наградами тех, кто наиболее активно вел боевые действия и отличился при взятии Марьинки", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Как уточнил Шойгу, в ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение населенного пункта внесли военнослужащие 5-й бригады и 1-го армейского корпуса. Кроме того, особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии Южного военного округа. "Кстати, эта дивизия брала Рейхстаг исторически. Это название перешло, в связи с этим особо отличились", - заметил министр.