Путин назвал освобождение Марьинки успехом и благодарен за него военным

Президент поздравил с этим министра обороны Сергея Шойгу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает успехом освобождение Марьинки в ДНР и поблагодарил за него российских военных.

"Это успех", - сказал глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, выслушав его доклад об освобождении населенного пункта. Путин поздравил с этим руководителя оборонного ведомства. "Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали в разное время на разных этапах участие в боях по освобождению Марьинки", - обратился Путин к Шойгу.