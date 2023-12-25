25 декабря, 15:03,
обновлено 25 декабря, 15:19
Военная операция на Украине

Путин назвал освобождение Марьинки успехом и благодарен за него военным

Кадры встречи Владимира Путина с министром обороны России Сергеем Шойгу
© Kremlin.ru

Президент поздравил с этим министра обороны Сергея Шойгу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает успехом освобождение Марьинки в ДНР и поблагодарил за него российских военных.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Это успех", - сказал глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, выслушав его доклад об освобождении населенного пункта. Путин поздравил с этим руководителя оборонного ведомства. "Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали в разное время на разных этапах участие в боях по освобождению Марьинки", - обратился Путин к Шойгу. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине