Путин заявил, что освобождение Марьинки открывает оперативный простор военным РФ

Президент также отметил, что ВС РФ отодвигают от Донецка боевые подразделения ВСУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что освобождение Марьинки помогает российским войскам выйти на "широкий оперативный простор".

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава государства обратил внимание на "как минимум два положительных эффекта". "Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второе - взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, - взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор", - указал президент.