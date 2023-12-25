Путин решил повысить добровольца старшего лейтенанта Трошина до майора

Александр Трошин трижды горел в танке и неоднократно отличился в боях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два звания добровольца Александра Трошина, который трижды горел в танке и неоднократно отличился в боях.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства поручил представить предложения о награждении наиболее отличившихся при освобождении Марьинки. По словам Путина, имена многих можно назвать сразу. "Один из них - это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант", - констатировал президент. "Старший лейтенант на подполковничей должности", - уточнил глава оборонного ведомства, сообщив, что намерен повысить Трошина до капитана.

"Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ", - заметил глава государства. Он поручил Шойгу "внести предложение о присвоении ему [Трошину] звания майора".