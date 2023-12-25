Путин заявил, что в РФ будут поддерживать стремящихся к военной службе россиян

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу президент, в частности, упомянул военных, отличившихся при освобождении Марьинки, в числе которых был старший лейтенант Александр Трошин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Российские власти будут поддерживать граждан, которые желают стать профессиональными военными, заявил глава государства Владимир Путин.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он, в частности, упомянул военных, отличившихся при освобождении Марьинки. Среди них был и старший лейтенант Александр Трошин.

"Ясно, что это не только он, там много было наших ребят, которые воевали достойно. И они все являются хорошими примерами воинов, бойцов. Знаю, что Трошин подписал контракт на 10 лет, хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, мы так и будем делать", - заверил глава государства.