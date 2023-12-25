Путин отдельно обсудит с Шойгу дальнейшие планы после освобождения Марьинки

Президент заметил, что это позволяет российским военным отодвинуть подразделения противника и выйти на "более широкий оперативный простор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен отдельно обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу дальнейшие планы СВО после освобождения Марьинки.

На встрече с Путиным глава Минобороны доложил, что российские военные полностью освободили населенный пункт Марьинка, находящийся у Донецка. Президент в ответ заметил, что это позволяет российским военным отодвинуть подразделения противника и выйти на "более широкий оперативный простор".

"По дальнейшим планам поговорим отдельно. Разговаривали сегодня с начальником Генштаба [Валерием Герасимовым]. Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше", - добавил глава государства.