Отличившийся в боях за Марьинку танкист Трошин рассказал о разговоре с Путиным

По словам военнослужащего, в тот момент он еще не отошел от боев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Командир танкового батальона Александр Трошин, которого президент РФ Владимир Путин пообещал произвести сразу из старлея в майоры, рассказал о телефонном разговоре с главой государства. По его словам, беседа с Верховным главнокомандующим - большая честь, "это дорогого стоит".

"Когда я разговаривал по телефону с Верховным главнокомандующим, для меня это была большая честь, я до сих пор прийти в себя не могу. <...> Сегодня только вышел с переднего края, с населенного пункта Марьинка, и сразу же мы поехали на связь с Верховным главнокомандующим. Это непередаваемые ощущения, я не могу объяснить, ступор, я пока еще не до конца понимаю", - рассказал боец журналистам.

По словам Трошина, он еще не отошел от боев - когда докладывал об освобождении Марьинки, у него "руки тряслись".

"Представляете, я сегодня утром выхожу с Марьинки, меня везут к командующему, сначала разговаривал со мной начальник Генерального штаба. Потом говорит - в 12 часов будет разговаривать Верховный главнокомандующий. Я был удивлен сильно. Для меня это - большая честь, это ни с чем не сравнится. Даже просто поговорить с Верховным главнокомандующим - это уже дорогого стоит", - вспоминает Трошин.