Минобороны России показало кадры работы зенитчиков в зоне спецоперации

Расчеты ЗРК "Оса", в частности, за последние недели уничтожили более 20 украинских беспилотников типа "Фурия" и "Лелека", сообщили в ведомстве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Зенитчики войсковой ПВО ВС России постоянно изучают и находят способы перехвата всех новых средств поражения ВСУ, которые противнику поставляют страны Запада. Об этом в День войсковой ПВО рассказал командир зенитно-ракетного подразделения ЗРК "Бук-М3" Алексей.

"Бук-М3" постоянно развивается, не стоим на месте. Мы подстраиваемся под различные цели противника, которые ему поставляет Запад. С легкостью определяем и изучаем характеристики воздушных целей, принимаем тактическое решение на их уничтожение", - рассказал Алексей.

Как уточнили в Минобороны, подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа встречают свой профессиональный праздник, находясь на боевом дежурстве на запорожском направлении. По данным ведомства, расчеты "Бук-М3" под командованием Алексея с начала спецоперации сбили три самолета, три вертолета ВСУ, оперативно-тактическую ракету "Точка-У", ударный беспилотник Bayraktar и множество ракет РСЗО HIMARS.

© Минобороны России

"Машина разворачивается в кратчайшие сроки. Данный комплекс способен обнаружить воздушную цель противника на дальности до 200 километров, способны сопровождать до 12 целей и обстрелять до 6 воздушных целей", - рассказал замкомандира зенитно-ракетной батареи с позывным Локомотив.

Об "Осах" и "Торах"

Свой профессиональный праздник на боевом дежурстве встречает и расчет зенитно-ракетного комплекса "Оса" Южной группировки войск на донецком направлении.

"Расчеты ЗРК "Оса" в зоне своей ответственности за последние недели уничтожили более 20 беспилотников ВСУ типа "Фурия" и "Лелека", которые вели аэроразведку позиций Вооруженных сил России. Таким образом зенитчики предотвратили артиллерийские удары, сохранили жизни личного состава и боеготовность подразделений", - рассказали в Минобороны.

В свою очередь, расчеты ЗРК "Тор-М2", ПЗРК "Игла" и "Верба" группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении уничтожают дроны, ракеты и авиабомбы ВСУ. Как уточнили в Минобороны, зенитчики группировки круглосуточно "несут боевое дежурство по прикрытию войск и мирных жителей Донбасса".

"За последний месяц сбили как минимум 10 БПЛА противника... А вчера сбили две управляемые авиационные бомбы, которые, предположительно, летели в сторону города Мариуполь", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным Одиннадцатый.

© Минобороны России

Против низколетящих целей высокую эффективность показывают ПЗРК "Игла" и "Верба", уничтожающие вертолеты, БЛА и другие воздушные цели на встречных и догонных курсах, добавили в Минобороны.

"БЛА летают постоянно. Наша задача их выследить и своевременно уничтожить, пока они не передали координаты на командный пункт противника", - рассказал командир зенитной ракетной батареи с позывным Мэверик.